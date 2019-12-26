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26.12.2019 - 12:25 | | Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Galatasaray'dan Hollanda çıkarması! İşte o 3 oyuncu...

Galatasaray'ın scout ekibi, Heerenveen'in stadında oyuncu izledi. Hollandalı sağ kanat van Bergen ve Nijeryalı sol kanat Ejuka’nın bu kulüpler tarafından izlendiği ve takımda en çok ilgi gösterilen oyuncular olduğu belirtildi. Sırp futbolcu Mihajlovic’in de gözlerin üzerinde olduğu bir diğer oyuncu olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Hollanda çıkarması! İşte o 3 oyuncu...

Ara transfer döneminin yaklaştığı futbolda kulüplerin izleme komiteleri de çalışmalarını hızlandırdılar. Türkiye’deki kulüpler ekonomik zorluklarla boğuştukları bir dönemde, yeni isimleri kadrolarına nasıl ekleyecekleri merak konusu oluyor.

Elbette büyük yıldızlar yerine adı daha az duyulmuş, fiyatı düşük ve kaliteli isimleri bulmak bu noktada büyük önem taşıyor. Bunun için de scout ekiplerinin çalışması ve bu isimleri izlemeleri gerekiyor. Hollanda basınına göre Galatasaray, geçtiğimiz günlerde ülkede oyuncu takibi gerçekleştirdi.

Hollanda birinci ligi ekibi Heerenveen’in stadyumunda Galatasaray scoutlarının oyuncu izlediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların dışında Fransa’nın Lille ve Rusya’nın Zenit ekiplerinin temsilcilerinin de burada maç takibi yaptıkları belirtildi.

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Hollandalı sağ kanat Mitchell van Bergen ve Nijeryalı sol kanat Chidera Ejuka’nın bu kulüpler tarafından izlendiği ve takımda en çok ilgi gösterilen oyuncular olduğu belirtildi. Sırp futbolcu Nemanja Mihajlovic’in de gözlerin üzerinde olduğu bir diğer oyuncu olduğu ifade edildi.

 Galatasaraydan Hollanda çıkarması İşte o 3 oyuncu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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