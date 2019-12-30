Galatasaray için bomba Talisca iddiası

Galatasaray ilk yarının sonlanmasının ardından transferde harekete geçmişken, Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin'den flaş bir iddia geldi.

Engin, Galatasaray'ın, futbol kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için girişimlerde bulunduğunu kaydetti ve, Emre Kılınç ile Mert Hakan ile de anlaştığını vurgulayarak, "Galatasaray Talisca'yı almaya çalışıyor, girişim yaptı. Ayrıca Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de prensip anlaşmasına vardı ancak Fenerbahçe de istiyor, Beşiktaş da araya giriyor" ifadelerini kullandı.

"ARDA TURAN PARA TALEP ETMEDİ"

Arda Turan'ın Galatasaray'a döndüğünü ve bedelsiz oynayacağını da belirten yorumcu, "Galatasaray'ın orta sahaya bir lider bulması lazım. Arda Turan'ın Galatasaray'da çok faydalı olacağına inanıyorum. Sinan Engin: Arda Turan 6 aylık dönem için Galatasaray'dan para talep etmedi. Ücret almayacak. Biliyoruz anlatıyoruz. Çocuk çok istekli. Galatasaray taraftarı evladına sahip çıksın, bitmiş, belli. Arda Turan'ın Galatasaray'dan bir talebi de yok, hayırlı, uğurlu olsun. Kendini ispatlamaya çok istekli olduğuna da inanıyorum. Futbol dünyasının dışındaydı, Galatasaray taraftarı onu havaya sokar. Bu çocuk Galatasaray'da top toplayıcılık yapmış bir oyuncu. Fatih Terim affetmişse, kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Galatasaray taraftarının Arda'ya niye kızdığını anlamıyorum" dedi.