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26.08.2019 - 13:57| İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray idmanında Onyekuru sürprizi

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray idmanında Onyekuru sürprizi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaşaltı Takımı ile 11e 11 taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekiple çifte şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru, bugün antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına yeni sezon için başarılar diledi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray idmanında Onyekuru sürprizi
 
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