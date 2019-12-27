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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Antalyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

TÃ¼rk Telekom StadÄ±'ndaki mÃ¼sabaka saat 20.00'de baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmada hakem Abdulkadir Bitigen dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.

SÃ¼per Lig'de geride kalan 16 maÃ§ta 6'ÅŸar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, topladÄ±ÄŸÄ± 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sÄ±rada girdi.

Antalyaspor ise elde ettiÄŸi 14 puanla hafta Ã¶ncesinde 16. sÄ±rada yer aldÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu yarÄ±nki mÃ¼sabakada sahadaki yerini alamayacak.

Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Steven Nzonzi, mÃ¼sabakada forma giyemeyecek.

SakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan ve son antrenmanda takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸan Åžener Ã–zbayraklÄ±, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in gÃ¶rev vermesi durumunda oynayabilecek.

ÃœÃ§ futbolcu kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda

Galatasaray'da Ã¼Ã§ futbolcu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem BÃ¼yÃ¼k, yarÄ±nki mÃ¼sabakada sarÄ± kart gÃ¶rmeleri durumunda ikinci yarÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±ndaki Yukatel Denizlispor maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapamayacak.

Ligde son 5 maÃ§ta tek galibiyet

Galatasaray, SÃ¼per Lig'deki son 5 maÃ§Ä±nda sadece 1 kez gÃ¼lebildi.Â Futbolda tarihinin en kÃ¶tÃ¼ sezonlarÄ±ndan birini geÃ§iren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligde son 5 maÃ§lÄ±k dÃ¶nemde sÄ±rasÄ±yla Medipol BaÅŸakÅŸehir'e 1-0 maÄŸlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile 2-2 berabere kalÄ±p GÃ¶ztepe'ye 2-1 maÄŸlup oldu ve galibiyet alamadÄ±.

47. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, SÃ¼per Lig'de yarÄ±n 47. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan maÃ§larda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 28, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±lar 7 galibiyet aldÄ±, taraflar 11 mÃ¼sabakada ise eÅŸitliÄŸi bozamadÄ±.

Galatasaray'Ä±n 90 golÃ¼ne, rekabetteki son 6 maÃ§Ä± kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

GeÃ§en sezonki maÃ§larÄ± Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lÄ±k skorlarla kazandÄ±.

Ä°stanbul'daki maÃ§lar

Ä°ki takÄ±mÄ±n Ä°stanbul'da yaptÄ±ÄŸÄ± 23 maÃ§ta, Galatasaray'Ä±n rakibine galibiyet sayÄ±sÄ±nda 14-4 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor, taraflar 5 mÃ¼sabakada da berabere kaldÄ±.

Galatasaray'Ä±n Ä°stanbul'daki 47 golÃ¼ne, Antalya ekibi 23 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Bu arada taraflar arasÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan son 11 lig maÃ§Ä±nÄ±n 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandÄ±, 5 mÃ¼sabaka da berabere bitti.Â

Ã–te yandan Antalyaspor, rakibi karÅŸÄ±sÄ±ndaki toplam 7 galibiyetinden 4'Ã¼nÃ¼ deplasmanda elde etti.

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