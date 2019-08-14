Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı!
14.08.2019 - 22:18| DHA

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı!

Galatasaray, kaleci İsmail Çipe'nin Kayserispor'a kiraladı.

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı!

Galatasaray Kulübü, kaleci İsmail Çipe'nin Kayserispor'a kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz İsmail Çipe'nin 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonlarının sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 160.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

Aykut Kocaman'dan transfer sözleri!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sumudica: "Fenerbahçe'ye kaybedeceğini düşünen varsa burada bırakacağım"

Sumudica: "Fenerbahçe'ye kaybedeceğini düşünen varsa burada bırakacağım"

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı!

Galatasaray, İsmail Çipe'yi Kayserispor'a kiraladı!

Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte anlaştı

Denizlispor Olcay Şahan ile prensipte anlaştı

Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, maç öncesi Taksim’de taraftarlar ile bir araya geldi

Sıradaki Haber