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07.11.2019 - 20:37 | | AA

Galatasaray, Ä°spanya'da çalÄ±ÅŸtÄ±

Galatasaray, Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ä°spanya'da baÅŸladÄ±.Â

Galatasaray, Ä°spanya'da çalÄ±ÅŸtÄ±

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda 9 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Ä°spanya'da baÅŸladÄ±.Â 

UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasÄ±nda dÃ¼n deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Real Madrid takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸan Galatasaray, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmedi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Real Madrid mÃ¼sabakasÄ±nda gÃ¶rev alan futbolcular gÃ¼nÃ¼ yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamladÄ±. DiÄŸer oyuncular ise salonda bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Galatasaray, Gaziantep FK karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait Ã¶zel uÃ§uÅŸla Madrid'den Gaziantep'e geÃ§ecek. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile, cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi burada kampa girecek.

    Åžampiyonlar Ligi maçÄ± sonrasÄ± taraftarlar birbirine girdi!
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