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26.11.2019 - 10:43 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Kadın Basketbol, ACS Sepsi'yi ağırlıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 5. haftasında yarın Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile karşılaşacak.

Galatasaray Kadın Basketbol, ACS Sepsi'yi ağırlıyor

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

Takımını şalvar giyip kasket takarak yönetti!
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