Galatasaray kafilesi Denizli'de! Fatih Terim yok...

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda yarÄ±n Yukatel Denizlispor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Denizli'ye geldi.Â

Ä°stanbul'dan Ã¶zel uÃ§akla Ã‡ardak HavalimanÄ±'na gelen Galatasaray kafilesini, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Kafileyi karÅŸÄ±layan bir grup taraftar, meÅŸale yakarak tezahÃ¼ratlarda bulundu. TakÄ±mlarÄ±nÄ± destekleyen taraftarlar, futbolculara Ã§iÃ§ek verip Ã¶z Ã§ekim yaptÄ±.Â

Daha sonra Galatasaray kafilesini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda Pamukkale ilÃ§esindeki otele geldi. Taraftarlar, burada da futbolculara bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak, taraftarlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte cezalÄ± olan ve hafta iÃ§inde bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± edilen teknik direktÃ¶r Fatih Terim, kafilede yer almadÄ±.Â

Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarÄ±n saat 20.30'da Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

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