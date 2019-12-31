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31.12.2019 - 07:23 |

Galatasaray KAP'a bildirdi! Borç yapılandırma...

Galatasaray borç yapılandırma sözleşmesinin ön koşullarını yerine getirdiğini ve sözleşmenin yürürlüğe girdiğini KAP’a bildirdi.

Galatasaray KAP'a bildirdi! Borç yapılandırma...

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, borç yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Galatasaray AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyulur."

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Galatasaray AŞ, borç yapılandırması için 3 bankadan oluşan konsorsiyum ile 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma anlaşmasına varmıştı.

Eski Başkan Dursun Özbek'in kulüpten alacakları için 6 Aralık'ta haciz işlemleri başlatması, Galatasaray'ın yapılandırma çalışmalarını sekteye uğratmıştı.

Galatasaray KAPa bildirdi Borç yapılandırma...

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