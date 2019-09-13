Galatasaray-Kasımpaşa (CANLI)

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor.

Sarı-kırmızılı takımda flaş transfer Radamel Falcao'nun yanı sıra Lemina da ilk 11'de sahaya çıktı... Saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

GOL: 38' Falcao

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada ceza sahasına gelen uzun topu Babel, tek dokunuşla altı pas önündeki Falcao'ya indirdi. Tecrübeli forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kalsa da Kasımpaşa savunması topun önüne yatarak, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

18. dakikada Lemina'nın soldan pasında ceza sahası içinde Falcao topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

34. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Belhanda meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao şutunu çekti, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda'nın topuyla buluşan Babel'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Hajradinovic'in ortaladığı meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Kasımpaşa'nın Thiam'la bulduğu gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajrodinovic, İlhan Depe, Quaresma, Thiam

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi.

Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Falcao hücumda takımı adına gol ararken, Lemina orta sahada savunmaya dönük görev aldı.

İki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı oyuncuların çokluğunda İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Falcao, Brugge Kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne'nin yerine Kasımpaşa karşısında gol aradı.

Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, 4. hafta mücadelesinde yedek soyunurken bu oyuncunun yerine de Lemina şans buldu.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri, Emre Mor ve Florin Andone, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alamadı.

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone ise İngiltere'de forma giydiği Brighton'un, Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamladı.