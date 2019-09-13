Galatasaray Kasımpaşa ile 31. randevuda! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Falcao transferi ile büyük sükse yaratan Sarı Kırmızılılar bu akşam oynanacak mücadele öncesinde yeni transfer Falcao'nun ilk 11'de yer alıp almayacapı sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan transferin son günlerde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Ricardo Qaresma'da bu akşam oynanacak maçta yeni takımı ile Galatasaray'a karşı mücadele edecek. Peki Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.