Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 4. haftası Galatasaray Kasımpaşa maçıyla açılacak. Dokuzuncu sırada bulunan Galatasaray'ın üst sıralara tırmanabilmesi için 3 puanı hanesine yazdırması şart... Aynı durum Kasımpaşa için de geçerli... Sadece 1 puanı bulunan Kemal Özdeş'in öğrencileri deplasmandan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

GALATASARAY KASIMPAŞASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Kasımpaşaspor maçı 13 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA, SÜPER LİG'DE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLA

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

HEDEF İLK GALİBİYET

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

SON 10 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.