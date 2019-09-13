13.09.2019 - 19:09 |
Kasımpaşa maçı öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Falcao sahnede...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Tüm dünyada ses getiren transfer Radamel Falcao, ilk 11'de sahaya çıkıyor.
Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor.
Flaş transfer Radamel Falcao'nun yanı sıra Lemina da ilk 11'de sahaya çıkıyor...
İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao.
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak