Galatasaray - Konyaspor: 1-1

Süper Lig'in 2. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi

Galatasaray'ın golünü 60. dakikada Ryan Babel kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 90+6. dakikada Jonsson attı. Öte yandan Seri rakibine yaptığı müdahale sonrası ilk önce sarı kart gördü. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan kararını değiştirerek 75. dakikada direkt kırmızı kart gösterdi.

Bu sonuçla Galatasaray 1 puanla 12. sırada yer alırken Konyaspor ise 2 puanla 11. sırada yer aldı.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne.



Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Skubic, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Jevtovic, Erdon Daci, Bajic.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmada Luyindama'ya çarparak yandan kornere çıktı.

12. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale alanı önünde çıkardı. Diagne'nin altıpasın içinden şutunda meşin yuvarlak açısını kapatan kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü.

39. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmak istedi. Babel'in ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Seri'nin pasında Nagatomo ceza sahası içi sol çaprazda sağ ayağıyla bekletmeden pasını Feghouli'ye çıkardı. Bu oyuncunun altıpasın önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTA NOTLAR

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlendi.

TÜRK TELEKOM STADI, YENİ SEZONU AÇIYOR

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk ederek kendi sahasında yeni sezonu açıyor. İlk hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan sarı kırmızılı takım, Konyaspor'u evinde yenerek, ligde iç sahada yenilmezlik serisini 37 maça çıkarmayı hedefliyor.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ilk 11'inde Denizlispor mücadelesine göre 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Denizlispor'a karşı kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao yerine Donk'u oynatırken, orta sahada Selçuk İnan yerine yeni transfer Nzonzi'ye görev verdi. İlk maçta oynayan Jimmy Durmaz yedek kulübesine çekilirken, Emre Mor onun yerini aldı. Sakatlığı bulunan ve son antrenmanlara katılamayan Belhanda'nın yerine ise Sofiane Feghouli ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının ardından Konyaspor mücadelesiyle birlikte yedek kulübesine geri döndü. Terim, geçen sezonun 32'nci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Terim bu 3 maçlık cezasını çektikten sonra Konyaspor'a karşı yedek kulübesindeki yerini aldı.

EMİNE BULUT VE TUBA ERKOL UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde eşleri tarafından bıçaklanarak hayata gözlerini yuman Emine Bulut ve Tuba Erkol, Galatasaray - Konyaspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarların hazırladığı "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ve "Kadına şiddete hayır" pankartları tribünlerde yer alırken, mücadele öncesi de Galatasaraylı ve Konyasporlu oyuncular Emine Bulut ve Tuba Erkol'un isimlerinin yazdığı siyah tişörtler ile ısınmaya çıktı, ısınmanın ardından ise iki takım oyuncuları, siyah pankart ile sahaya çıktı. Taraftarlar, maç öncesinde, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca müsabaka öncesi kadın cinayetlerine tepki olarak bir dakika boyunca oyuncular maça başlamadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, sezonun ilk iç saha maçında takımını yalnız bırakmamak için tribünlerin büyük bir bölümünü doldururken, az sayıda Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.