Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Galatasaray Konyaspor maçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla kapatan Galatasaray, ligin köklü ekiplerinden Konyaspor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etmeye hazırlanıyor. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Konyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...



GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Konyaspor maçı 25 Ağustos Pazar akşamı saat 21:45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne.



Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Erdon, Bajic