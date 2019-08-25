Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak...

MUHETEMEL 11'LER

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Adem, Babel, Diagne

SAKAT: Emre Taşdemir, Emre Akbaba

CEZALI: Marcao

KONYASPOR

Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic

SAKAT: Hurtado

CEZALI: Yok

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki pas çalışması yaptı. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 4'e 1 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketlerinin ardından taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı.