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24.08.2019 - 21:30| AA

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray, Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki pas çalışması yaptı. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç yarın saat 21.45'te başlayacak.

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