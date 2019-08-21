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21.08.2019 - 16:36| İSTANBUL (İHA)

Galatasaray, Konyaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Konyaspor'a hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. İdmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. 

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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