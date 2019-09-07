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07.09.2019 - 15:56| İSTANBUL (AA)

Galatasaray Kulübü'nden lise müdürü atamasına tepki

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi'ne atanan Fenerbahçeli müdür Vahdettin Engin hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü'nden lise müdürü atamasına tepki

İşte o açıklama: "Her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır"

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesine yeni atanan müdürün rakip takım taraftarı olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübünün açıklamasında, yapılan atamaya tepki gösterilerek, "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır." denildi.

Açıklamada, "Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

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