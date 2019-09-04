04.09.2019 - 08:50
Galatasaray Linnes'in üzerini çizdi
Transfer döneminin sona ermesiyle Galatasaray'daki yabancı sayısı 15'e çıktı. Bir yabancı oyuncuyu feda etmek zorunda kalan sarı kırmızılı ekip Linnes'de karar kıldı.
Yeni transferler sonrasında Galatasaray'daki yabancı sayısı 15'e çıktı. Bir oyuncuyu feda etmek zorunda kalan sarı kırmızılılar, Martin Linnes'in üzerini çizdi.
İlk planda Norveçli futbolcu, transferin açık olduğu ülkelerden birine transfer edilmek istenecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Linnes'in sözleşmesi askıya alınacak.