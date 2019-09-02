02.09.2019 - 12:32
Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Mario Lemina'nın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılılar Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'a geliyor...
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.