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02.09.2019 - 12:32

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’yı KAP’a bildirdi

Galatasaray, Mario Lemina'nın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika: Galatasaray, Mario Lemina’yı KAP’a bildirdi

Sarı-kırmızılılar Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Lemina’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu bugün İstanbul'a geliyor...

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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