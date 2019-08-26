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26.08.2019 - 07:23| FANATİK

Galatasaray Mevlüt Erdinç’le anlaşma yakın

Başakşehir Yönetimi ile bonservisini almak için masaya oturacak olan Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

Cim Bom’un yerli forvet olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Mevlüt Erdinç, bu hafta bonservisini almak için Başakşehir Yönetimi ile masaya oturacak. Turuncu-Lacivertliler kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki gurbetçi forvete, transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.

Geçen sezon da Antalya’da kiralık oynayan Mevlüt, 24 lig maçında 12 gol atmıştı. Tecrübeli santrfor bonservisini alırsa, 1+1 yıllık imza atacak.  

Galatasaray Mevlüt Erdinç’le anlaşma yakın

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