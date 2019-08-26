Galatasaray Mevlüt Erdinç’le anlaşma yakın

Cim Bom’un yerli forvet olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Mevlüt Erdinç, bu hafta bonservisini almak için Başakşehir Yönetimi ile masaya oturacak. Turuncu-Lacivertliler kadro planlamasında yer almayan 32 yaşındaki gurbetçi forvete, transfer görüşmesi yapması için izin vermişti.

Geçen sezon da Antalya’da kiralık oynayan Mevlüt, 24 lig maçında 12 gol atmıştı. Tecrübeli santrfor bonservisini alırsa, 1+1 yıllık imza atacak.