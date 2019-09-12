12.09.2019 - 23:56 | | AA
Galatasaray neşeli anlar! Nagatomo...
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.
Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, taktik idmanın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yaptı.
Antrenman öncesinde Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.