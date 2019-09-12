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12.09.2019 - 23:56 | | AA

Galatasaray neşeli anlar! Nagatomo...

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray neşeli anlar! Nagatomo...

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, taktik idmanın ardından yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde Yuto Nagatomo'nun doğum günü kutlandı.

Galatasaray neşeli anlar Nagatomo...

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