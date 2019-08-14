Galatasaray, Nzonzi'yi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Roma'da forma giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kiralama bedeli yok

Skorer'in edindiği bilgilere göre; yıldız isim ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacak. Galatasaray ilk sezon için kiralama bedeli ödemezken ikinci sene içinse 500 bin euro kasasında çıkacak. Galatasaray'ın sözleşmeye koydurduğu satın alma opsiyonuna göre ilk sene sonunda 16 milyon euro olan ücret ikinci sene sonunda 13 milyon euroya düşüyor.