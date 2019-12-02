Galatasaray önce ayrılığı sonra transferi açıkladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Ben Moore'un kulüpten ayrıldığını duyurdu. ABD'li basketbolcuyla 3+6 aylık sözleşme imzalandığı hatırlatılan Moore'un bu akşam son maçına Anadolu Efes karşısında çıkacağı belirtildi.

Hemen ardından transfer duyurusu

Sarı kırmızılı takım bu ayrılığın ardından uzun forvet pozisyonuna yaptığı transferi açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Alex Poythress ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Önce Moore açıklaması

Bu sezon başında takımımıza katılan ve kulübümüzle 3+6 aylık opsiyonlu sözleşme imzalayan Ben Moore, yaşadığı ailevi durumlar sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne dönme ve kariyerini ülkesinde sürdürme kararını kulübümüze bildirmiştir. Bu karar sonucunda kendisiyle yollarımız ayrılmıştır. Bu akşam oynanacak Anadolu Efes maçıyla birlikte Ben Moore, son kez takımımızla birlikte olacaktır.

Formamız altında geçirdiği süre boyunca profesyonel kişiliğiyle takımımıza hem saha içi hem saha dışında katkı sağlayan Ben Moore’a teşekkürlerimizi sunar, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.

Takımdan ayrılışı hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Ben Moore şu sözleri kullandı:

“Galatasaray’da harika bir üç ay geçirdim. Buradan ayrılma kararını almak benim için çok zordu ve ayrıldığım için çok üzgünüm ama kendim ve ailem için bu kararı almak zorundaydım. Buradaki herkese müteşekkirim. Hem koç ekibi hem takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Taraftarlar burayı benim için çok özel kıldılar, onlara da teşekkür ediyorum.”

Koçumuz Ertuğrul Erdoğan ve Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Ben Moore’un takımdan ayrılışı hakkında ise şu yorumları yaptı:

Ertuğrul Erdoğan: “Her şeyden önce Ben Moore’a bu üç ay için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yüzde yüzünü verdi ve bize çok yardımcı oldu. Biz de ona yardımcı olduk ama hem ailesindeki sağlık problemleri hem de kendisinin evini özlemesi neticesinde maalesef istemediğimiz bir ayrılık gerçekleşti. Ama profesyonel hayatta bunlar var. Hem bana hem de takıma verdiği enerji ve iyi niyet sebebiyle ona teşekkür ediyorum. Tahmin ediyorum yollarımız yine kesişecektir. Çünkü ben eminim ki Avrupa’yı yeniden denemek isteyecektir.”

Ömer Yalçınkaya ise “Bugün koç tarafından tercih edilmesi halinde Ben Moore bizimle son maçını oynayacak ve Salı günü ülkesine dönecek. Uzun yıllardır bu mesleğin içerisinde olan bir insan olarak; Ben Moore kadar takım arkadaşlarına, koçlarına ve yaptığı işe saygı duyan az oyuncu tanıdım. Ben’in takımımıza kattığı ayrı bir kimya vardı ve bu kimya fazlasıyla uydu. Bu açıdan onunla çalıştığımız için çok mutluyuz. Belki bakarsınız ailevi problemlerini çözdükten sonra önümüzdeki sezon yeniden beraber olma şansı karşımıza çıkabilir. Bu üç aylık kısa dönemde bize gerçekten büyük katkı sağladı. Galatasaray’ın da ona kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlüne göre olur” ifadelerini kullandı.

Sonrasında ise Poythress duyurusu

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı oyuncu Alex Poythress ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

26 yaşındaki oyuncu 2.06 cm boyunda ve uzun forvet/pivot pozisyonlarında forma giyiyor.

6 Eylül 1993 doğumlu Alex Poythress, NCAA kariyerine Kentucky’de başlamadan önce şaşaalı bir lise kariyerini geride bıraktı. Ülkesinin en önemli lise yeteneklerinden biri olarak değerlendirilen Poythress, “5 yıldızlı yetenek” ve 2011-12 sezonunda Yılın Oyuncusu seçilerek NCAA’e adımını attı.

Kentucky’deki ilk sezonunda 11.2 sayı ve 6 ribaund ortalamaları yakaladı. Alex Poythress aynı zamanda Kentucky’de oyuncumuz Aaron Harrison ile de takım arkadaşlığı yapmıştı. 2016 NBA Draft’larının ardından ilk NBA kontratını 2017’de Philadelphia 76ers ile imzaladı ve sezonu Sixers ile tamamladı. 2017-18 sezonunu Indiana Pacers ve G-League ekiplerinden Fort Wayne Mad Ants ile geçirdi. 2018-19 sezonu başında Atlanta Hawks ile imzaladı ve 21 NBA maçında 5.1 sayı, 3.6 ribaund istatistikleri tutturdu. Aynı sezon Hawks’ın G-League takımı olan Erie Bayhawks ile 18 maça çıktı ve 23.7 sayı, 9.7 ribaund, 2.7 asist, 1.1 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynadı.

Son olarak 2019 yılında CBA takımlarından Jilin Northeast Tigers ile mücadele eden Alex Poythress, sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyecek.

Alex Poythress’e hoş geldin der, sarı kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz.

Koçumuz Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress transferi hakkında görüşlerini paylaştı:

“Alex çok özel bir oyuncu. Aslında bizim yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ama bizim scouting ekibimizin ‘Avrupa’ya gelmeye aday oyuncular’ listesinde olan bir isimdi. Dolayısıyla takibimizde olan bir oyuncuydu. Ben Moore’a göre tabii ki farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında hem o bize, hem de biz ona katkı sağlarız. Çünkü bu hamleyi yaparken maalesef hem Greg, Ayberk ve Marko’nun sakatlıklarını düşünerek hem de bu sakatlıkların uzun vadede bize getirebileceği sıkıntıları düşünerek hareket ettik. Şu an Alex için en önemli nokta Amerikan basketbolundan Avrupa basketboluna geçiş konusundaki adaptasyonu. Burada da Aaron Harrison’ın katkı yapacağını düşünüyorum. Aaron ile gerçekten çok yakın arkadaşlar. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Sezonun böyle bir noktasında sizden ayrılan bir oyuncunun yerine bu kadar kaliteli bir oyuncu bulmak da önemli bir başarı, bunun da altını çizmek istiyorum.”

Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise yeni transferimiz hakkında:

“Alex Poythress bence Avrupa basketboluna adapte olduğunda kendi pozisyonunun en atlet ve en dominant oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Bunu koç ekibiyle birçok kez değerlendirdik. Hem 4 numara hem 5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezonun geri kalanında iyi bir birliktelik olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.