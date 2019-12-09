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09.12.2019 - 21:22 | | Skorer

Galatasaray öncesi PSG'de 4 eksik!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Germain sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak futbolcuları açıkladı.

Galatasaray öncesi PSG'de 4 eksik!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın deplasmanda mücadelede edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 4 ismin forma giyemeyeceğini açıkladı.

PSG'de Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera karşılaşmada forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, PSG'den puan ile yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmenin hesabını yapıyor.

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