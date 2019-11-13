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13.11.2019 - 10:40 | | TAKVİM

Galatasaray, Onyekuru ile anlaştı iddiası

Geçtiğimiz hafta Nijeryalı yıldızın menajeri William D’Avila ile İstanbul’da görüşen idari menajer Şükrü Hanedar’ın kısa süre içinde Fransa’ya giderek Monaco ile masaya oturacağı öğrenildi.

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

OLUMLU YANIT ALINDI

Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.

HEDEF KİRALAMAK

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.

MONACO SICAK BAKIYOR

Monaco kulübünün şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray, Onyekuru ile anlaştı iddiası

Galatasaray, Onyekuru ile anlaştı iddiası

Skorer Tv Haber Bülteni - 13 Kasım 2019
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