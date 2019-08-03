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HaberlerSkorerGalatasaray - Panathinaikos (CANLI)
03.08.2019 - 18:56

Galatasaray - Panathinaikos (CANLI)

2019-2020 sezonu öncesi hazırlık maçlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray - Panathinaikos (CANLI)

Son olarak Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşan ve mücadeleyi 3-1 kazanan Cimbom, bu kez Yunan ekibi Panathinaikos karşısında galibiyet arıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'da başladı.  Mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY - PANATHINAIKOS: 2-0

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 10' Adem Büyük 61' Donk (Galatasaray)

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy, Babel, Adem

Panathinaikos: Sokrates, Mattias, Emanuel, Kolovetsios Dimitrios, Christos, Federico, Annastasios, Elias, Ghayas, Kolovos Dimitrios, Achilleas

İki takım Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

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