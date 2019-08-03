Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2019-2020 sezonu öncesi hazırlık maçlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, bu akşam güçlü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Galatasaray Panathinaikos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. Son olarak Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşan ve mücadeleyi 3-1 kazanan Cimbom, bu kez Yunan ekibi Panathinaikos karşısında galibiyet arıyor. İşte Galatasaray'ın Süper Kupa finali öncesi son hazırlık maçı olan Panathinaikos karşılaşması ile ilgili tüm ayrıntılar...
GALATASARAY PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Panathinaikos maçı 3 Ağustos Cumartesi günü (bu akşam) saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
İki takım Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Ryan Babel, Atalay Babacan, Mitroglou.
Panathinaikos: Dioudis, Johansson, Poungouras, Kolovetsios, Insua, Donis, Kourmpelis, Bouzoukis, Chatzigiovannis, Macheda, Chatzitehodoridis.