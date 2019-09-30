Galatasaray-Paris Saint Germain maçı kadrosu belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Paris Saint Germain maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında sahasında Paris Saint Germain'i ağırlayacak olan Galatasaray'da gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Öte yandan iki takımın maç kafilesi de belli oldu. Paris Saint Germain'de sakatlıkları süren Neymar'ın yanı sıra Edison Cavani ve Draxler kadroya dahil edilmedi. Sakatlıkları geçen Mbappe ve İcardi'nin ise maç kadrosunda yer aldığı duyuruldu.

Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY-PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 22.00'de Galatasaray ile karşılaşacak PSG'nin kafilesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Keylor Navas, Sergio Rico, Garissone Innocent

Savunma: Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi Nianzou, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier

Orta saha: Angel Di Maria, Marco Verratti, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes, Adil Aouchiche

Forvet: Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Eric Maxim Choupo-Moting