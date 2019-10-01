Galatasaray-Paris Saint Germain maçı muhtemel 11'leri! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Paris Saint Germain maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda yer alan Galatasaray, grubun güçlü temsilcisi PSG'yi konuk ediyor. Fransız ekibinde cezalı durumda olan Neymar'ın yanı sıra Uruguay'lı golcü Edinson Cavani'nin ise sakatlıkları sürüyor. Galatasaray'da ise bu mücadele yeni transfer Lemina sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Grupta aldığı 1 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, güçlü rakibi karşısında puan yada puanlar almak için sahaya çıkacak.

Fatih Terim'in bu akşam oynanacak olan PSG maçında kalede Muslera'ya yer vermesi bekleniyor. Savunma hattında Luyindama ve Marcao'nun yanı sıra Mariano ve Nagatomo'dan oluşturacak olan Terim orta sahada Nzonzi, Seri, Belhanda Feghouli veya Andone Babel ileri uçta ise dünya yıldızı Falcao 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

MBAPPE VE ICARDİ KULÜBEDE

Fransız RMC Sport'un haberine göre; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel bu sabah oyuncularıyla yaptığı görüşmede Mbappe ile Icardi'nin yedek kulübesinde maça başlayacağını bildirdi.

Avrupa kupalarında 281. maçına çıkacak Galatasaray, Paris Saint Germain karşısında 100. galibiyetini arayacak. 280 karşılaşmada 99 kez rakiplerine karşı üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, 107 mağlubiyet ve 74 beraberlik gördü. Galatasaray, Avrupa arenasında rakip takım kalesine 376 gol atarken, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, son 27 Avrupa maçından sadece ikisini kazanabildi. Cim-Bom bu periyotta 9 beraberlik alırken, 16 kez mağlup oldu.

GALATASARAY-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Luyindama, Marcao, Mariano, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao

Paris Saint Germain: Navas, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Meunier, Parades, Sarabia, Herrara, Moting, Veratti, Di Maria

GALATASARAY-PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede Szymon Marciniak düdük çalacak.

Fransız futbolunu iyi biliyorlar

Galatasaray’da Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu bulunuyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle:

Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco).

Duygusal buluşma

Galatasaray-PSG maçı öncesi iki önemli yıldızın adı ön plana çıkıyor; Radamel Falcao ve Kylian Mbappe... İki takımla alakalı Fransız basını da 2016-17 sezonunu futbolseverlere anımsattı. Monaco ile Ligue 1’de şampiyon olan Mbappe ve Falcao ikilisinin eski günleri yazıldı. Özellikle o dönem 18 yaşında olan Mbappe’nin aynı takımda kaptanlığını yapan Falcao’dan çok etkilendiği vurgulandı. O dönem Monaco şampiyon olurken, Mbappe’nin Falcao için söylediği, “Benim için iyi bir rol model, iyi bir örnek. Hem kaptan olarak hem de arkadaş olarak bana çok destek verdi ve bu gelişimime yardımcı olanlardan biriydi” ifadeleri hatırlatıldı.

O dönem Monaco şampiyon olurken, Falcao ligde 21 gol atmış, Mbappe de rakip filelere lig maçlarında 15 gol bırakmıştı.