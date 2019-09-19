Galatasaray Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS PSG maçı tarihi ve bilet fiyatları

Galatasaray Paris Saint Germain maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkmaya hazırlanan Cimbom, bu kez 3 puanı cebine koymak istiyor. İşte büyük bir merakla beklenen Galatasaray PSG maçı ile ilgili tüm detaylar...



GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.



GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray Paris Saint Germain maçı biletleri henüz satışa çıkmadı.





