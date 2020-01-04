Galatasaray perdeyi açtı

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Galatasaray, transfer şovuna erken başladı, bugün startı verilen ara transfer öncesinde Onyekuru ve Saracchi ile ilgili görüşmeleri resmen bildirdi.

Sarı-kırmızılılarda önceki akşam başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında önceki akşam zirvenin detayları belli oldu. Buna göre Cim-Bom, Saracchi için Leipzig, Onyekuru için de Monaco ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İki futbolcu da imzaların ardından takımla çalışmalara başlayacak ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışacak.



İstanbul’a geliyorlar

İstanbul’a dün gelmesi beklenen Marcelo Saracchi’nin yarın Türkiye’de olacağı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacağı dile getirildi. Galatasaray’ın takıma kazandırdığı diğer isim olan Onyekuru’nun da bugün Türkiye’ye geleceği dile getirildi. Yine Eskişehir’den transferi gündemde olan Jesse Sekidika konusunda da Eskişehirspor’dan cevap bekleniyor. Galatasaray, futbolcu ile anlaşırken, kırmızı-siyahlıların olumlu cevabının ardından oyuncu Florya’ya katılacak.



Öte yandan Galatasaray savunma ve orta sahaya takviyeler için yoğun bir şekilde çalışmalarını da sürüyor.