Galatasaray PSG maçı hangi kanalda canlı izlenecek? GS Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta şifresiz mi?
Galatasaray Paris Saint Germain maçı için heyecan dorukta. Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge'le deplasmanda 0-0 berabere kalarak ilk puanını alan sarı kırmızılı temsilcimiz, ikinci maçında Fransız devi PSG karşısında 3 puan arıyor. Peki oldukça çetin geçeceği tahmin edilen Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 2. maçında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı milyonlarca taraftarın merakla beklediği zorlu maç öncesi en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao
PSG: Navas, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Kimpembe, Di María, Verratti, Gueye, Mbappe, Icardi
GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kategori 1: 1.500 Lira
Kategori 2: 1.300 lira
Kategori 3: 1.200 lira
Kategori 4: 1.000 Lira
Kategori 5: 900 Lira
Kategori 6: 700
Kategori 7: 500 Lira
Kategori 8: 400 Lira
Kategori 9: 350 Lira
Kategori 10: 200 Lira
Kategori 11: 175 Lira
Kategori 12 (Misafir): 175 Lira