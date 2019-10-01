Galatasaray PSG maçı hangi kanalda canlı izlenecek? GS Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 2. maçında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı milyonlarca taraftarın merakla beklediği zorlu maç öncesi en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...



GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao



PSG: Navas, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Kimpembe, Di María, Verratti, Gueye, Mbappe, Icardi



GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kategori 1: 1.500 Lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.000 Lira

Kategori 5: 900 Lira

Kategori 6: 700

Kategori 7: 500 Lira

Kategori 8: 400 Lira

Kategori 9: 350 Lira

Kategori 10: 200 Lira

Kategori 11: 175 Lira

Kategori 12 (Misafir): 175 Lira