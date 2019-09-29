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HaberlerŞampiyonlar LigiGalatasaray-PSG maçını Marciniak yönetecek
29.09.2019 - 12:46 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray-PSG maçını Marciniak yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Galatasaray-PSG maçını Marciniak yönetecek

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

 

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