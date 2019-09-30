Galatasaray-PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransız devi Paris Saint Germain'i sahasında konuk ediyor. Neymar, Mbappe, Cavani, İcardi, Di Maria, Draxler Veratti gibi birçok dünya yıldızını kadrosunda barından PSG Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Real Madrid'i sahasında üç golle geçmişti. Temsilcimiz Galatasaray ise Club Brugge karşısında aldığı 1 puan ile ülkeye dönmüştü. Peki Galatasaray-PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-PSG maçı 1 Ekim Salı akşamı saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını yarın tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.

PSG bugün İstanbul'a gelecek

A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG yarın İstanbul'a gelecek. PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.

Galatasaray-PSG maçının hakemi Szymon Marciniak

Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında, 1 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile yapacağı mücadeleyi Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.