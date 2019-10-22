Galatasaray Real Madrid hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? GS maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soruların cevaplarını derledik. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları ve muhtemel 11'ler...

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Andone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, James Rodriguez; Vinicius, Hazard, Benzema

Zidane’dan sürpriz hamle

Celal Umut Eren / İstanbul’da takımı ve kendisi adına çok kritik bir maça çıkacak Real Madrid Teknik Direktör Zinedine Zidane, kadrosunu belirledi. Fransız çalıştırıcı, Galatasaray maçında 3 puana kilitlendi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray deplasmanında kritik bir maça çıkacak Real Madrid’de, zorlu mücadelenin kadrosu netleşmeye başladı. İspanya basınında yer alan haberlerde, kariyeri açısından da kritik bir 90 dakikaya çıkacak Zinedine Zidane’ın eksik ve sakatların olduğu bir ortamda ilk 11’de sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

Ancak buna karşın Fransız teknik adamın; ideal 11’ini belirlediği iddia edildi. Buna göre orta sahada James Rodriguez ve hafif sakatlığı bulunan Toni Kroos’un yan yana olacağı dile getirildi.

Ayrıca Casemiro’dan da vazgeçilmeyecek. Bale’in yokluğunda kanatlarda 19 yaşındaki Vinícius Júnior ile Eden Hazard ikilisinin olması bekleniyor. Forvette de Karim Benzema’dan vazgeçilmiyor.

Kale ve savunmada ideal hattını bozmayan Zidane, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos ve Marcelo’dan oluşan deneyimli bir defans kurgusuna sahip.

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Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira