Galatasaray - Real Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

GALATASARAY – REAL MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray ve Real Madrid, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Cuma akşamı evinde Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig’de 4 maç sonra 3 gol atarken 3 maçlık beraberlik serisine son vermiş oldu. Sivasspor karşısında 3 puanı almasına rağmen rakibine verdiği pozisyonlar ve maçın son anlarında yediği baskı nedeniyle Galatasaray, zorlu Devler Ligi mücadelesi öncesinde eleştirilere maruz kaldı. Belçika deplasmanında alınan bir puanın ardından evinde Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, gruptaki ikinci maçında da gol atamazken yediği tek golle puan alamadı. Sakatlığı olan Falcao’nun oynamayacağı maçta Feghouli’nin durumu şüpheli.

Mallorca deplasmanında maçın başında yediği gole cevap veremeyen Real Madrid şok bir yenilgi alırken, zirveyi ezeli rakibi Barcelona’ya bıraktı. Bu sezon özellikle deplasmanda istediği performansı sergileyemeyen Real Madrid, son 4 lig maçında sadece 1 kez kazanabilirken Devler Ligi’nde de şimdiye kadar istediğini alamadı. Fransa’da PSG deplasmanında puan alamayan Los Galacticos, evinde ise Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekipte Gareth Bale, Lucas Vazquez, Luka Modric gibi isimler yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6’sını Real Madrid kazandı.

İki ekip arasında Devler Ligi’nde oynanan 6 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

Real Madrid’in deplasmanda son 4 resmi maçı da KG Yok bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER