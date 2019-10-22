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22.10.2019 - 17:20 |

Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle... Bein Sports 1 izle

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray bu akşam dünya devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Taraftar mücadeleyi canlı izlemek istiyor. Galatasaray Real Madrid maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Galatasaray Real Madrid maçı canlı izle... Bein Sports 1 izle

 

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. sırada yer alan Galatasaray grubun son sırasında bulunan Real Madrid ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz 3 puan aldığı takdirde büyük bir avantaj elde edecek. Bu nedenle bu maç çok kritik... Öte yandan Zidane'ın ise koltuğu sallantıda ve bu maçtan eli boş dönemesi gerekiyor.

Galatasaray taraftarı bu maçı kaçırmak istemiyor ve mücadeleyi canlı izlemek istiyor. İşte detaylar...

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

Galatasaray Real Madrid maçını, aşağıdaki linke tıklayıp aylık ve yıllık paketlerden birini seçip satın aldıktan sonra şifresiz izleyebilirsiniz.

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