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HaberlerŞampiyonlar LigiGalatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler
20.10.2019 - 19:34 |

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Üst üste İspanyol devi Real Madrid'le iki maça çıkacak olan Cimbom, zorlu mücadelede gruptaki ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Peki oldukça çetin geçmesi beklenen Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte merak edilen soruların cevapları ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Artık sadece iki günün kalan ve büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte sarı kırmızılı milyonlarca taraftarın araştırdığı Galatasaray Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Isco; Vázquez, Hazard, Benzema.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira

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