Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayGalatasaray - Real Madrid maçına İtalyan hakem
20.10.2019 - 14:34 | | İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray - Real Madrid maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Galatasaray - Real Madrid maçına İtalyan hakem

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

    Pascal Nouma: 'İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI)

    İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (CANLI)

    Efsaneler Kupası Galatasaray'ın

    Efsaneler Kupası Galatasaray'ın

    Murat Boz başkanlık seçiminde oy kullandı

    Murat Boz başkanlık seçiminde oy kullandı

    Kanarya galibiyet peşinde... Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kanarya galibiyet peşinde... Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sıradaki Haber