Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar LigiGalatasaray Real Madrid ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
21.10.2019 - 21:09 |

Galatasaray Real Madrid ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soruların cevaplarını derledik. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Real Madrid ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Üst üste İspanyol devi Real Madrid'le iki maça çıkacak olan Cimbom, zorlu mücadelede gruptaki ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Peki oldukça çetin geçmesi beklenen Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte merak edilen soruların cevapları ve muhtemel 11'ler...

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Andone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Isco; Vázquez, Hazard, Benzema.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira

Real Madrid, Galatasaray maçına hazır
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Sarri'den Merih Demiral'e övgü

Sarri'den Merih Demiral'e övgü

Sıradaki Haber