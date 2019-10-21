Galatasaray Real Madrid ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soruların cevaplarını derledik. Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu soruların yanıtları ve muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Üst üste İspanyol devi Real Madrid'le iki maça çıkacak olan Cimbom, zorlu mücadelede gruptaki ilk 3 puanını almayı amaçlıyor. Peki oldukça çetin geçmesi beklenen Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte merak edilen soruların cevapları ve muhtemel 11'ler...
GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Andone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Isco; Vázquez, Hazard, Benzema.
İŞTE BİLET FİYATLARI
Kategori 1: 1500 lira
Kategori 2: 1300 lira
Kategori 3: 1200 lira
Kategori 4: 1000 lira
Kategori 5: 900 lira
Kategori 6: 700 lira
Kategori 7: 500 lira
Kategori 8: 400 lira
Kategori 9: 350 lira
Kategori 10: 200 lira
Kategori 11: 175 lira
Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira