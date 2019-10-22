Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üç puan için sahada! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubu üçüncü hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. Geride kalan iki haftada Club Brugge ve PSG ile karşılaşan Galatasaray, Club Brugge deplasmanından 1 puan ile ayrılmayı başarmıştı. Grupta oynanan ilk haftanın diğer maçında PSG sahasında Real Madrid karşısında 3 puanı üç golle alırken bu maçta Di Maria yıldızlaşmıştı. Grubun ikinci hafta maçlarında Galatasaray sahasında Paris Saint Germain'i konuk ettiği maçta İcardi'nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Grupta oynanan diğer maçta Club Brugge Santiago Barnebau'da oynan maçta 2-0 öne geçmiş Real Madrid zor da olsa skoru 2-2'ye getirmesini başarmış ve bu mücadeleden 2-2'lik skorla ayrılıp 1 puanı hanesine yazdırmıştı. Bu sonuçların ardından Fransız temsilcisi Paris Saint Germain grupta topladığı 6 puan ile ilk sırada yer alırken Club Brugge oynadığı iki maçta da beraberlik elde ederek puanını ikiye yükseltmiş ve 2. sıraya yükselmişti. Temsilcimiz Galatasaray ise Club Brugge deplasmanından aldığı 1 puan ile 3. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada kalesinde 5 gol gören Real Madrid son sırada yer alıyor.

Galatasaray karşılaşmasını çıkış maçı olarak gören İspanyol temsilcisi Ali Sami Yen'den çıkaracağı üç puan ile yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Fatih Terim'in öğrencileri ise iki maçta 5 gol kalesinde gören Real Madrid'in savunma zaafından faydalanıp üç puanı hanesine yazdıran taraf olmanın hesapları içinde! Peki Galatasaray-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard