CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Milliyet Spor Müdür Tayfun Bayındır Galatasaray'ın seçime gideceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı camianın merakla beklediği mahkeme kararını canlı yayında duyuran Bayındır, yeniden seçim yapılacağını söyledi. Kararın detaylarını paylaşan deneyimli spor yorumcusu mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de bu seçime aday olarak katılabileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Bayındır şu açıklamaları yaptı: "Galatasaray seçime gidiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de seçime katılabilecek. Mustafa Cengiz ve ekibinin seçilme şansını ise çok yüksek görüyorum."