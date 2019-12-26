Galatasaray, Sekidika ile anlaştı

İkinci yarı için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı takım ilk takviyesini de yapmak üzere...

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile anlaştı.

Sekidika'nın sarı kırmızılı takımın Florya'da başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.