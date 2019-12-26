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26.12.2019 - 15:14 |

Galatasaray, Sekidika ile anlaştı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yla anlaşma sağladı.

Galatasaray, Sekidika ile anlaştı

İkinci yarı için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı takım ilk takviyesini de yapmak üzere...

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika ile anlaştı.

Sekidika'nın sarı kırmızılı takımın Florya'da başlayacak devre arası kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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Galatasaray, Sekidika ile anlaştı

 

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