Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Sivasspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde sakatlıkları süren Falcao, Lemina ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyecek. Peki Galatasaray- Sivasspor maçı saaat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasarat-Sivasspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arselan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone