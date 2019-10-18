Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray-Sivasspor maçının başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'da Lemina, Falcao ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyecek. Peki Galatasaray-Sivasspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray-Sivasspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. hafta açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde sakatlıkları süren Falcao, Lemina ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyecek. Peki Galatasaray- Sivasspor maçı saaat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasarat-Sivasspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arselan, Traore, Yatabare, Fernando, Kone