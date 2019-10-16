Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cimbom'da Falcao...

Galatasaray Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Ligde 39 maçtır sahasında yenilgi yüzü görmeye Cimbom, Sivasspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkışa geçen Sivasspor ise İstanbul'da bu grafiğini sürdürmek istiyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Sivasspor maçı 18 Ekim Cuma akşamı oynanacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



FALCAO'DAN CİMBOMA KÖTÜ HABER



Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi Radamel Falcao ve Mario Lemina fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Kolombiyalı yıldızın cuma günü oynanacak karşılaşmada takımda yerini alamayacağı öğrenildi.





