Galatasaray taraftarından Diagne'ye: Dalga mı geçiyor!

Mbaye Diagne’nin satılmasıyla, listedeki tüm transferleri tamamlamayı hedefleyen Galatasaray’a, Senegalli golcüden dün de müjdeli haber gelmedi. Takımı Süper Kupa maçında Akhisar’la mücadele ettiği sırada, sosyal medyasından sevgilisini ve ona aldığı hediyelerin videosunu paylaşan Diagne, taraftarların tepkisini çekti.

Dün de İngiltere’de transfer kapanmadan önce Aston Villa ile anlaşması gündeme beklenen tecrübeli futbolcu, tam da bu sıralarda spor salonunda çalıştığı anların görüntülerini ve kükreme denemesi yaptığı bir video yayınladı.