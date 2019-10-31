Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor'u konuk edecek sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbol takÄ±mÄ±na destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

ultrAslan'Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Galatasaray'Ä±n ilk kez zor gÃ¼nlerden geÃ§mediÄŸi vurgulanarak, "Bu kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larÄ±n, kÃ¶tÃ¼ performanslarÄ±n ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde savaÅŸarak aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phemiz yok. Sezon baÅŸÄ±ndan bu yana alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ skorlardan daha Ã§ok, Ã¼stÃ¼ndeki formaya yakÄ±ÅŸÄ±r mÃ¼cadele etmeyen, skorlara isyan etmeyen, hedefe ulaÅŸmak iÃ§in Ã§aba sarf etmeyen bir oyuncu grubuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." denildi.

AÃ§Ä±klamada, taraftarlar olarak geÃ§miÅŸ sezonlarda da takÄ±ma desteklerini her ÅŸartta gÃ¶sterdiklerinin altÄ± Ã§izilerek, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:Â

"OyuncularÄ±mÄ±z da cuma gÃ¼nÃ¼ oynanacak Rize maÃ§Ä±ndan itibaren bu formaya yakÄ±ÅŸÄ±r, inancÄ±mÄ±zÄ± artÄ±racak, bizleri arma iÃ§in savaÅŸmaya daha fazla motive edecek mÃ¼cadeleyi ve oyunu gÃ¶rmek tek isteÄŸimiz. Cuma gÃ¼nÃ¼ sezona adeta yeniden baÅŸlÄ±yorcasÄ±na biz tribÃ¼nde, Ali Sami Yen'deyiz. HocamÄ±zÄ±n ve futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n da aynÄ± duygular ve aynÄ± inanmÄ±ÅŸlÄ±kla sahaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yor ve cuma gÃ¼nÃ¼n iple Ã§ekiyoruz."