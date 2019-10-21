Terim: Real Madrid'in savunma problemini değerlendirmeliyiz

Skorer - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid sınavı öncesi basın toplantısı düzenledi.

'Taraftarımız bize ekstra güç veriyor'

Toplantıda ilk söz alan kaleci Muslera'nın sözleri: "Tabii ki taraftarlarımızı arkamıza alıp mücadele etmek bize ekstra güç veriyor. Çok önemli maç. Taraftarımız 90 dakika arkamızda. Taraftarımızın yine sahayı rakibimiz için cehenneme çevireceğinden eminiz. Grubun en önemli maçlarından bir tanesi. Yılın maçı diye nitelendirmeyelim. Taraftarımız sabırsızlıkla bekliyor. 2013'te Real Madrid'i eliyorduk. Yılın maçı olmasa da yarın çok önemli karşılaşmaya çıkacağız ve iyi sonuçla ayrılacağız. Real Madrid'le bu kadar maç yapmak şampiyon bir takım olduğumuzu gösteriyor. Kulüpler bazında en önemli turnuva. Böyle büyük takıma karşı oynamak beni gururlandırıyor. Burada çok önemli başarılara imza attım. 5 şampiyonluk yaşadım."

"En kritik maç"

Terim'in açıklamaları ise şöyle: "İspanyol misafirlerimiz için antrenmanı 15 dakika ileriye aldık. Misafirperverlik örneği gösterdik. Madrid'de bir şey olursa unutulmasın. Orada da trafik oluyor. Muhakkak ki önemli maç. Grup sıralamasında en kritik maçlardan bir tanesi olarak gözüküyor. İspanyol basını dahil olmak üzere tüm dünya Real Madrid'in 4. sırada olması şaşırtıyor. Orada da çalkantılar oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazanacağımız zaman ne olacağını biliyoruz. Zidane isminin dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Tüm takımlarda böyle şeyler olabilir. Rakibimiz son Mallorca maçına kadar liderdi. Şu anda ikinci durumda. Bunların takımlarda yaşanabilecek olabileceğini düşünüyorum. Zidane'ın da bunun altından kalkabileceğini düşünüyorum. Barcelona maçının da tehir edilmesi de mental olarak rakibimizi rahatlatmıştır, avantaj sağlamıştır. Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz bunları iyi planladık. Adam ve alan markajı en üst seviyede olmalı. 15 tane golün 7 tanesini geçiş oyununda atmışlar. Oyunun her yönünü oynayabiliyorlar. Bazı savunma problemleri var. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantrasyonu bırakmamalıyız. 1 saniye bile kendinizi oyunun dışında tutamazsınız. Merkezde kaybedilen toplar çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeliyiz. Yön değişimleri çok ani. Kenarları da iyi kullanıyorlar. Hazard ve Vinicius gibi hızlı oyuncular ve tehlikeli.

"Kayıtsız-şartsız konsantrasyon"

Real Madrid'le oynamak bir şanstır. Oyuncularımız kayıtsız-şartsız konsantre olmaları gerek. Mağlup olduğunuzda kimse size bir şey demez. Kısa bir süre önce PSG ile oynadık. Maçtan sonra tribüne çağırdılar. Kaybetmekten korkmaması lazım. Bu tip maçlar oynayarak kazanılır.